16:45 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU
Столовая казанской школы № 169 признана лучшей в России
Ее выбрали среди 25 тыс. учреждений страны, награду на выставке-форуме «Россия» вручил замминистра образования РФ.
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(Город Казань KZN.RU, 14 ноября). На Всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая» школа № 169 из Казани завоевала первое место. Награждение состоялось сегодня в Москве на площадке Международной выставки-форума «Россия». Приз победителям вручил первый заместитель министра образования РФ Александр Бугаев. Питание в школе столицы РТ организовано Департаментом продовольствия и социального питания Казани.
В конкурсе участвовали более 25 тысяч школ, а это более половины всех общеобразовательных учреждений страны. Региональные этапы состоялись в 77 субъектах. В финал вышло более 400 участников из 68 регионов, они встретились во Владикавказе, где на протяжении трех дней — с 10 по 12 ноября — готовили конкурсные блюда. Так, команда школы № 169 сразилась в кулинарном поединке школьных поваров, презентовала тематические столы «Школьное питание 3.0», отвечала в блиц-турнире «Три вопроса от родителей», а также прошла квест-практикум «Безопасный пищеблок». В суперфинале коллектив рассказал о перспективах совершенствования питания учеников своей школы.
В результате жюри присудило команде казанской школы первое место в номинации «Лучшая школьная столовая города-миллионника». Оглашение победителей и их награждение состоялось сегодня в Москве.
«Победа во всероссийском конкурсе — это высокий уровень признания. Такие конкурсы позволяют повысить профессиональное мастерство, обменяться опытом. Очень здорово, что вопросам школьного питания уделяют внимание на федеральном уровне. Ведь самая главная наша задача — это накормить детей вкусной и полезной едой, охватить качественным горячим питанием всех школьников. Ну и, конечно же, такие конкурсы повышают престижность поварской профессии, открывают новые горизонты, дают прекрасную перспективу для самореализации», — считает генеральный директор Департамента продовольствия и социального питания Рима Мухамедшина.
Школу № 169 на конкурсе представляли и.о. директора Лариса Гиниатуллина, заведующая производством Зубарджат Шафигуллина, повар Инзиля Мавлюдова и заместитель директора Светлана Хакимова.
Напомним, Департамент продовольствия и социального питания Казани организовывает питание в 307 школах и 685 детских садах столицы Татарстана и районов республики. Всего более 300 тыс. человек обеспечивают питанием ежедневно. В столице республики питание организовано в 194 школьных пищеблоках.
Это не первая почетная награда для Департамента продовольствия и социального питания Казани, однако столь высоких званий завоевать не удавалось. В 2022 году лицей № 159 занял второе место, а в 2021 году гимназия № 125 — третье место в аналогичном конкурсе.