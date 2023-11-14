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17:20 (мск), источник: Piter.tv

У выборгской школы оказалась лучшая в России столовая

Столовая выборгской школы 14 признана лучшей в России.

Источник: РИА "Новости"

Команда выборгской школы № 14 продемонстрировала высокий уровень профессионализма и качества обслуживания, что позволило им одержать победу в конкурсе «Лучшая школьная столовая — 2023». Об этом сообщили в пресс-службе комитета по образованию Ленинградской области.

В их столовой уделяется особое внимание качеству продуктов, разнообразию меню и комфортным условиям для учащихся.

Команда Новосельской школы Ломоносовского района также заслуженно получила награду в номинации «Лучшая сельская школьная столовая — 2023» за свою работу, предлагая высококачественные блюда и обслуживание для учащихся из сельской местности.

Ранее сообщалось, что петербуржцам показали, как будет выглядеть школа на 550 мест на Среднерогатской.

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