17:20 (мск), источник: Piter.tv
У выборгской школы оказалась лучшая в России столовая
Столовая выборгской школы 14 признана лучшей в России.
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Команда выборгской школы № 14 продемонстрировала высокий уровень профессионализма и качества обслуживания, что позволило им одержать победу в конкурсе «Лучшая школьная столовая — 2023». Об этом сообщили в пресс-службе комитета по образованию Ленинградской области.
В их столовой уделяется особое внимание качеству продуктов, разнообразию меню и комфортным условиям для учащихся.
Команда Новосельской школы Ломоносовского района также заслуженно получила награду в номинации «Лучшая сельская школьная столовая — 2023» за свою работу, предлагая высококачественные блюда и обслуживание для учащихся из сельской местности.
Ранее сообщалось, что петербуржцам показали, как будет выглядеть школа на 550 мест на Среднерогатской.