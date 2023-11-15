09:31 (мск), источник: Новая Кубань
В Сочи два енота забрались в дом местной жительницы, чтобы полакомиться ее едой
Кадры с зверюшками были опубликованы в Сети.
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В Сочи к местной жительнице нагрянули необычные гости. В дом к женщине через окно залезли два енота. В популярном городском паблике в социальных сетях появились кадры со зверьками.
На опубликованном видео можно заметить двух пушистых разбойников, которые не только забрались в комнату, но и решили полакомиться. Злоумышленники перевернули тарелку с едой и уже, было, приступили к трапезе. Однако в этот момент их заметила хозяйка дома. Женщина поспешила прогнать енотов.
«Жить в Сочи — это иметь возможность неожиданно принять в гостях парочку жирненьких енотов», — отмечают в сочинском паблике.
Ранее «НК» писала, что банда енотов захватила огороды жителей Новороссийска. Лесные хулиганы съели весь урожай хурмы и винограда.