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09:31 (мск), источник: Новая Кубань

В Сочи два енота забрались в дом местной жительницы, чтобы полакомиться ее едой

Кадры с зверюшками были опубликованы в Сети.

В Сочи к местной жительнице нагрянули необычные гости. В дом к женщине через окно залезли два енота. В популярном городском паблике в социальных сетях появились кадры со зверьками.

На опубликованном видео можно заметить двух пушистых разбойников, которые не только забрались в комнату, но и решили полакомиться. Злоумышленники перевернули тарелку с едой и уже, было, приступили к трапезе. Однако в этот момент их заметила хозяйка дома. Женщина поспешила прогнать енотов.

«Жить в Сочи — это иметь возможность неожиданно принять в гостях парочку жирненьких енотов», — отмечают в сочинском паблике.

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Ранее «НК» писала, что банда енотов захватила огороды жителей Новороссийска. Лесные хулиганы съели весь урожай хурмы и винограда.

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