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17:45 (мск), источник: Комсомольская правда

СК и МВД России дадут правовую оценку действиям певца Шарлота из Самары

Певец часто публиковал в своих социальных сетях провокационные видео.

Источник: Комсомольская правда

Действиям самарского певца Шарлота дадут правовую оценку. Для этого российская лига безопасного интернета обратилась в Следственный комитет и МВД России.

За самарцем часто замечали провокационные поступки. Так, исполнитель опубликовал видео, на котором сжигает паспорт гражданина России. Он, как сообщает организация, также публично дискредитировал российскую армию и оскорбил чувства верующих.

Напомним, недавно певец опубликовал обращение в социальных сетях, в котором попросил у своих поклонников деньги на обратный билет в Россию. Шарлот намерен презентовать новый альбом, поэтому и решил вернуться на родину.

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