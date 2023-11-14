17:45 (мск), источник: Комсомольская правда
СК и МВД России дадут правовую оценку действиям певца Шарлота из Самары
Певец часто публиковал в своих социальных сетях провокационные видео.
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Действиям самарского певца Шарлота дадут правовую оценку. Для этого российская лига безопасного интернета обратилась в Следственный комитет и МВД России.
За самарцем часто замечали провокационные поступки. Так, исполнитель опубликовал видео, на котором сжигает паспорт гражданина России. Он, как сообщает организация, также публично дискредитировал российскую армию и оскорбил чувства верующих.
Напомним, недавно певец опубликовал обращение в социальных сетях, в котором попросил у своих поклонников деньги на обратный билет в Россию. Шарлот намерен презентовать новый альбом, поэтому и решил вернуться на родину.