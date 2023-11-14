18:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 14 ноября
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
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Путин утвердил поправки в закон о выборах президента
Закон вводит запрет агитации на всех заблокированных ресурсах, а также некоторые уточнения, касающиеся работы СМИ.
ЦАХАЛ заявил о взятии правительственных зданий ХАМАС
Взяты «здания законодательного органа и правительства ХАМАС, полицейские участки», а также «резиденция губернатора».
Дума приняла закон о повышении доплаты для пенсионеров
В законе, устанавливающем особенности назначения и выплаты пенсий, предлагается повысить размер фиксированной выплаты к страховой пенсии до 8 134,9 рублей.
Финляндия готовится закрыть пункты пересечения границы с Россией
Хельсинки с 15 ноября запретят въезд на финскую территорию по всей границе с Россией.
Матвиенко призвала использовать русские аналоги иностранных слов
В качестве примера она привела термины «модератор», «дедлайн» и «кофебрейк», которые необходимо заменять словами «ведущий», «срок исполнения» и «перерыв» соответственно.