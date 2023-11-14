Проект VK Места покажет фильм о красоте Чукотки

«Россия начинается с Чукотки» — под таким девизом 11 ноября на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ прошла презентация фильма проекта VK Места в рамках Дня Чукотского автономного округа. «Проводниками» зрителей в этот удивительный край стали известные блогеры Елена Летучая и Артем «Waterfork» Пименов.
Они отправились в путешествие на родину «настоящих людей», где прикоснулись к быту жителей севера в традиционных жилищах, побывали на рыбалке, стоянке коренных народов в Тавайваам и на мысе Опасный в заливе Креста. Сейчас там строится эскимосское поселение для съемок художественного фильма «Хозяин земли». Полную версию фильма можно посмотреть в сообществе проекта.
Часть съемок медиаэкспедиции проекта, которая была в конце августа 2023 года, проходила на косе Мээчкын. Именно там во время морской экспедиции герои встретили серых и горбатых китов, а также увидели лежбище моржей. Стоит отметить, что съемочная группа побывала в единственном месте на суше, где пересекается 180-й меридиан, который делит землю на восточное и западное полушарие, и полярный круг.
Проект VK Места реализуется совместно с программой «Больше, чем путешествие» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). В его рамках до конца 2024 года выпустят 70 видеороликов о регионах России. Уже свыше 125 тысяч молодых людей смогли увидеть уникальные места нашей страны, познакомиться с достижениями университетов и промышленных предприятий, разработать собственный социально значимый проект и найти новых друзей. В программе могут принять участие призеры и победители всероссийских конкурсов.
Первый фильм в рамках проекта VK Места об Архангельской области можно посмотреть в VK Видео. Съемки уже прошли в 31 регионе России. Больше информации о проекте и новости из медиаэкспедиций можно найти в сообществе Места ВКонтакте.