Главное
Главные новости к вечеру 14 ноября
18:45 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Фитнес-тренер дала совет, как убрать бока и быстро похудеть

Тренер дала советы, как реально можно убрать бока и быстро похудеть.

Источник: Комсомольская правда

Для тех, кого не устраивает жир на боках, да и общий вес, тренер дал несколько советов, пишет РИА Новости.

Сначала необходимо выяснить причину формирования избыточных жировых клеток. Главная — нарушение обмена веществ. При переедании или голодании процесс всасывания полезных веществ сбивается.

— Питание — основная причина образования «боков», — говорит фитнес-тренер Анна Звездкина.

Но еще к лишнему весу могут привести и другие причины, например наследственность, стресс, злоупотребление алкоголем и т. п.

Избавиться от жира можно придерживаясь специальной диеты и плана регулярных физнагрузок.

— В течение дня обязательны три приема пищи, включая завтрак. Акцент стоит делать на свежие и натуральные продукты и малокомпонентные блюда из простых ингредиентов, — сказала тренер.

Рекомендуются сокращать суточное потребление калорий, придерживаясь таких советов: объем жиров — не более ⅓ меню; обязательно пить воду, до трех литров в день и более; уменьшить объем порции; исключить алкоголь, фастфуд; употреблять омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты.

Одна из эффективных диет для сжигания лишнего жира — гречневая.

Для проработки боков хорошо подходят сбалансированные занятия: кардио, бег и комплексные упражнения на разные группы мышц. Заниматься следует в удобном темпе и обязательно — регулярно.

К сбалансированному питанию и активности можно добавить массажи, скрабирование, обертывание для области живота и боков. Еще можно ввести косметологические процедуры. Не следует исключать и психологическую помощь.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 С 1 января пенсии вырастут на 7,5%: какой будет средняя выплата
Военная спецоперация на Украине 14 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
здоровье