18:45 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Фитнес-тренер дала совет, как убрать бока и быстро похудеть
Тренер дала советы, как реально можно убрать бока и быстро похудеть.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Для тех, кого не устраивает жир на боках, да и общий вес, тренер дал несколько советов, пишет РИА Новости.
Сначала необходимо выяснить причину формирования избыточных жировых клеток. Главная — нарушение обмена веществ. При переедании или голодании процесс всасывания полезных веществ сбивается.
— Питание — основная причина образования «боков», — говорит фитнес-тренер Анна Звездкина.
Но еще к лишнему весу могут привести и другие причины, например наследственность, стресс, злоупотребление алкоголем
Избавиться от жира можно придерживаясь специальной диеты и плана регулярных физнагрузок.
— В течение дня обязательны три приема пищи, включая завтрак. Акцент стоит делать на свежие и натуральные продукты и малокомпонентные блюда из простых ингредиентов, — сказала тренер.
Рекомендуются сокращать суточное потребление калорий, придерживаясь таких советов: объем жиров — не более ⅓ меню; обязательно пить воду, до трех литров в день и более; уменьшить объем порции; исключить алкоголь, фастфуд; употреблять омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты.
Одна из эффективных диет для сжигания лишнего жира — гречневая.
Для проработки боков хорошо подходят сбалансированные занятия: кардио, бег и комплексные упражнения на разные группы мышц. Заниматься следует в удобном темпе и обязательно — регулярно.
К сбалансированному питанию и активности можно добавить массажи, скрабирование, обертывание для области живота и боков. Еще можно ввести косметологические процедуры. Не следует исключать и психологическую помощь.