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22:03 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Пиши, мы смотрим: В Молдове хотят установить камеры на экзаменах в 9-х классах

Учащиеся 9-х классов могут сдавать экзамены под камерами. Инициатива обсуждается в Министерстве образования.

Источник: Комсомольская правда

Власти хотят установить камеры и на экзаменах в 9-х классах.

Учащиеся 9-х классов могут сдавать экзамены под камерами. Инициатива обсуждается в Министерстве образования.

По словам министра Дана Перчуна, власти намерены исключить таким образом списывание. Он говорит, что окончательного решения ещё нет, а на следующей неделе состоится заседание с главами управлений из всех районов, на котором будут представлены отчёты о проведении экзаменов в 9-х классах, передаёт Moldova 1.

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