22:03 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Пиши, мы смотрим: В Молдове хотят установить камеры на экзаменах в 9-х классах
Учащиеся 9-х классов могут сдавать экзамены под камерами. Инициатива обсуждается в Министерстве образования.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Власти хотят установить камеры и на экзаменах в 9-х классах.
Учащиеся 9-х классов могут сдавать экзамены под камерами. Инициатива обсуждается в Министерстве образования.
По словам министра Дана Перчуна, власти намерены исключить таким образом списывание. Он говорит, что окончательного решения ещё нет, а на следующей неделе состоится заседание с главами управлений из всех районов, на котором будут представлены отчёты о проведении экзаменов в 9-х классах, передаёт Moldova 1.