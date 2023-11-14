В Москве достроили новую набережную с маяком и рыбацкими мостиками

Одна из особенностей этой набережной состоит в том, что она самая большая из построенных девелоперами — на ее сооружение не тратились бюджетные деньги. При этом прогуляться здесь могут не только жители расположенного вдоль берега жилого комплекса, но и все желающие — вход свободный.
А еще одна особенность — это всевозможные арт-объекты и в целом оригинальное благоустройство. В составе набережной есть собственная пляжная зона с шезлонгами и рыбацкими мостиками, светящаяся скульптура маяка высотой семь метров, пешеходный мост в виде пяти соединенных между собой кругов и т. д.
Среди детей особенно популярны скульптуры животных, которые будто выныривают из тротуара. Вот из тротуарной плитки выглядывают морды трех бегемотов, а вот дельфины — дети любят на них забираться как на горку.
На создание набережной в общей сложности было потрачено 448 млн рублей. Но ее развитие еще не окончено — планируется соединить набережную с Судостроительной улицей, а также построить пешеходный мост в форме полумесяца. Он соединит этот район со станцией метро на другом берегу.