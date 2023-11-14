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Главные новости к вечеру 14 ноября
22:23 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

О, холодненькая пошла: В Молдове снова польют дожди и еще сильнее похолодает

Прогноз погоды для Молдовы на 15 ноября 2023 года.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +16° 4 м/с 31% 767 мм рт. ст. +13°
Источник: Комсомольская правда

15 ноября ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь.

Температура воздуха ночью +3…+5.

Температура воздуха днем по северу +7…+9, по югу +10…+12.

Атмосферное давление — ниже нормы. Ветер юго-западный, с переходом днем на северо-западный, 6−9 метров в секунду.

В последующие сутки — понижение температуры воздуха.

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