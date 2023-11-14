22:23 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
О, холодненькая пошла: В Молдове снова польют дожди и еще сильнее похолодает
Прогноз погоды для Молдовы на 15 ноября 2023 года.
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15 ноября ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь.
Температура воздуха ночью +3…+5.
Температура воздуха днем по северу +7…+9, по югу +10…+12.
Атмосферное давление — ниже нормы. Ветер юго-западный, с переходом днем на северо-западный, 6−9 метров в секунду.
В последующие сутки — понижение температуры воздуха.