Главное
Главные новости 15 ноября
10:24 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Доброволец из Донецка Ростовской области погиб в ходе СВО

Доброволец из Донецка Игорь Жуков погиб в ходе спецоперации.

Бойца не стало 28 октября. Об этом сообщает местная газета «Новость».

В зону спецоперации Игорь уехал в конце июля. Последним местом дислокации была Херсонская область. Во время боевого дежурства был смертельно ранен.

Солдат будет похоронен 20 ноября в Донецке. Сначала в 15.00 пройдет отпевание в Димитровской часовне. Затем Игоря похоронят на кладбище «Чугунка».

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Батайске 54-летний горожанин погиб при пожаре в частном доме
Жители Каменска снова пожаловались на грязную воду из кранов
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта