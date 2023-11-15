10:24 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону
Доброволец из Донецка Ростовской области погиб в ходе СВО
Доброволец из Донецка Игорь Жуков погиб в ходе спецоперации.
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Бойца не стало 28 октября. Об этом сообщает местная газета «Новость».
В зону спецоперации Игорь уехал в конце июля. Последним местом дислокации была Херсонская область. Во время боевого дежурства был смертельно ранен.
Солдат будет похоронен 20 ноября в Донецке. Сначала в 15.00 пройдет отпевание в Димитровской часовне. Затем Игоря похоронят на кладбище «Чугунка».