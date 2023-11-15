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09:49 (мск), источник: Kaliningradnews

В Калининграде открылся Дом молодежи

В Калининграде открылся Дом молодежи: новое молодежное пространство разместилось на базе бывшего ДК Тарного комбината.

Источник: Kaliningradnews

В 1960−70 годы здесь проводились концерты и кинопоказы, дети и подростки посещали разные кружки, студии и секции.

Восстановлена и модернизирована одна из старейших точек притяжения молодежи в Калининграде. На это получен федеральный гранд в размере 60 млн рублей — благодаря победе во всероссийском конкурсе «Регион для молодых». Дом молодежи — многофункциональный центр для молодежи от 14 до 35 лет, тут имеется медиастудия, студия звукозаписи, концертный зал, творческая мастерская, коворкинг-пространства и другие сервисы.

«Первым самым сложным решением было приобретение этого помещения, потому что его состояние не обещало легких путей. Теперь это замечательное многофункциональное пространство. В череде последних лет в Калининграде появилось еще одно место, где молодежь может проводить время интересно, с пользой. Надеюсь, что это пространство будет популярным».

отметил Антон Алиханов
губернатор Калининградской области
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