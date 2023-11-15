На российско-абхазской границе начался мандариновый сезон

— Мандарины начали ввозить с середины октября, — отметила она. — Вес первых коммерческих партий составил 7,9 тонны. В этом сезоне цитрусовых планируется поставить не меньше, чем в прошлом, около 40 тысяч тонн. В минувшем году сезон начался в первой половине октября. По март 2023 года было ввезено более 38 тысяч тонн мандаринов.
По словам заместителя главы администрации Гулрыпшского района Абхазии Рафика Григоряна, в этом году выдалась благоприятная погода и ранние сорта мандаринов уже созрели. Массовый сбор начнется в середине ноября.
— Ожидаем урожай меньший, чем прошлогодний. И это закономерно: прошлый был богатым, нынешний — чуть скромнее, — рассказал Григорян. — К сожалению, на цитрусовых плантациях нет капельного орошения, и урожайность зависит от капризов природы. Но в нынешнем году мандарины качественные, мы уже вывезли 500 тонн. По прогнозам, должны собрать 20 — 25 тысяч тонн, что составит примерно треть общего урожая в стране. Всего Абхазия выращивает 50 — 60 тысяч тонн.
В Гулрыпшском районе 235 гектаров цитрусовых плантаций, которые обрабатывают сотрудники нескольких предприятий. Кроме того, 1127 гектаров занято мандаринами и другими культурами в частном секторе. Самые старые плантации заложены в 20 — 30-е годы прошлого века, но растения биологически устарели и не дают должного урожая, поэтому их выкорчевывают и на их месте сажают молодые деревья. Даже полувековые содержать невыгодно: они дают меньше урожая и больше подвержены болезням.
Существует кадровая проблема, которая была и в советское время. Среди сборщиков мандаринов 80 — 90 процентов — местные жители. Плата за килограмм составляет десять рублей. Но это не постоянный доход, и сбор урожая зависит от погоды.
— У нас растут мандарины сорта «уншиу» и «ковано васе», отличающиеся характерной кислинкой, — объяснил главный агроном отдела агрономии министерства сельского хозяйства Абхазии Теваз Ачба. — Мы планируем продать около 30 тысяч тонн мандаринов. В прошлом сезоне собрали 52 тысячи тонн, а вывезли 40 тысяч. Всему виной естественные потери и нестандартные плоды — они пропадают, ведь консервных заводов в республике нет. Для нас этот сезон обычный. Собирали минимум 16 тысяч тонн, а максимум — 52 тысячи. Всего в Абхазии передано в аренду 1100 гектаров государственных земель, где выращивают десять процентов общего урожая. Остальное — на приусадебных участках.
— Я организовываю мандариновые туры, которые в последнее время пользуются особой популярностью, — сказал абхазский экскурсовод Темур Сабуа. — Их легко можно совмещать с привычными маршрутами, например, не только в Гагру, но и на озеро Рица, в Новый Афон и Сухум. Здесь получаются идеальные фотографии.
Это интересно туристам со всех уголков страны, но чаще всего приезжают гости из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, а также северяне. Много желающих попасть в мандариновый рай на новогодние праздники, а дальше вплоть до марта, пока на деревьях остаются оранжевые плоды.
Сейчас стоимость мандаринов в Сочи составляет 120 — 150 рублей за килограмм, а в Абхазии — 50 — 60 рублей. А что с другими культурами? Кроме мандаринов, в Россию из Абхазии с октября по 1 ноября этого года импортировали 261 тонну фейхоа, 32 тонны хурмы, 73 тонны лимонов — всего примерно 1,5 тысячи тонн сельхозпродукции. А в Краснодарском крае уже собрали более 500 тысяч тонн фруктов и ягод. На развитие агропромышленного комплекса в 2023 году направили 13 миллиардов рублей из федерального и краевого бюджетов.
Подорожают ли мандарины к Новому году?
По мнению генерального директора агентства Fruitnews Ирины Козий, обычно к Новому году мандарины, напротив, дешевеют. Дело в том, что примерно до ноября в Россию поставляется урожай в основном из ЮАР и Южной Америки. Транспортные расходы больше, значит, фрукты выходят дороже. А с ноября на российский рынок начинают поступать мандарины из Северного полушария. Главным поставщиком является Турция: на ее долю приходится более 50 процентов всего импорта мандаринов в Россию. Именно турецкие поставщики заместили попавший под контрсанкции импорт из Испании и снижающиеся поставки из Марокко.
Другие страны — Пакистан, Египет, Абхазия — поставляют в Россию относительно немного. Общий импорт мандаринов в Россию составляет около 900 тысяч тонн в год, подсчитывает эксперт. В Россию также привозят мандарины из Израиля (это фрукты высокого ценового сегмента), но их доля на российском рынке не превышает одного процента. При этом, по словам Козий, в первые дни после обострения израильско-палестинского конфликта были опасения, что импорт может нарушиться, но поставки сохранились.
В России мандарины выращивают в незначительных количествах (менее трех тысяч тонн) в небольших садах в районе Сочи и в Дагестане. Объемы мизерные, на общую статистику они не влияют.
Традиционно к зиме мандарины дешевеют на 20 — 25 процентов. Но в этом году вряд ли такая динамика возможна, считает Козий. К концу октября по сравнению с тем же периодом прошлого года минимальные цены на мандарины в магазинах выросли примерно на 50 процентов. Причина в ослаблении рубля. Но если не произойдет резкого обвала российской валюты, дорожать мандарины к Новому году уже вряд ли будут, прогнозирует эксперт.
Подготовила Татьяна Карабут.
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