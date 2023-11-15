10:26 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону
Ростовчане смогут увидеть метеорный поток Леониды
Он наиболее активен в середине ноября.
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В ноябре относительно недалеко от Земли пролетит метеорный поток Леониды. Как пишет 161.ru со ссылкой на слова заведующего обсерваторией в парке имени Максима Горького Николая Дёмина, увидеть его можно будет и на донской земле.
Метеорный поток связан с кометой 55P/Темпеля-Туттля и активен с шестого по 30 ноября, при этом пик придётся на 17 ноября. Максимальная интенсивность наблюдается раз в 33 года, но в 2023 году активность будет в пределах средних значений. Ожидать максимальной стоит в 2032 году.
Поскольку Луна будет в фазе растущего месяца, она не будет засвечивать небо и метеоры. Проблемы для наблюдений может создать земная атмосфера — из-за дождя или облачности. Тем не менее, наблюдать метеоры лучше за городом.