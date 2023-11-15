12:51 (мск), источник: МК.RU Крым
Ученые назвали самую важную черту характера долгожителей
Испанские ученые назвали самые важные черты характера людей-долгожителей. Список возглавляет любопытство.
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Исследовали из Мадридского университета проанализировали данные о 14 тысячах людей, которые перешагнули столетний возрастной рубеж. У них нашли 19 общих качеств. В их числе честность, любовь к знаниям, юмор, оптимизм, активность и любознательность.
Последнее, по мнению авторов исследования, особенно важно. Постоянная активность позволяет мозгу не стареть. А противоположные качества, ограниченность и изоляция, наоборот являются свидетелем упадка — пишет Journal of Happiness Studies.