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12:51 (мск), источник: МК.RU Крым

Ученые назвали самую важную черту характера долгожителей

Испанские ученые назвали самые важные черты характера людей-долгожителей. Список возглавляет любопытство.

Исследовали из Мадридского университета проанализировали данные о 14 тысячах людей, которые перешагнули столетний возрастной рубеж. У них нашли 19 общих качеств. В их числе честность, любовь к знаниям, юмор, оптимизм, активность и любознательность.

Последнее, по мнению авторов исследования, особенно важно. Постоянная активность позволяет мозгу не стареть. А противоположные качества, ограниченность и изоляция, наоборот являются свидетелем упадка — пишет Journal of Happiness Studies.

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