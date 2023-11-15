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Главные новости к вечеру 14 ноября
00:03 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Какой сегодня день: 15 ноября

Этот день является 319-м в григорианском календаре, до нового года остается 46 дней.

Источник: Sputnik.by

Знаете ли вы, что 15 ноября отмечается День вторичной переработки? Главная цель праздника — привлечь внимания общественности и промышленных структур к этой теме.

О том, чем еще ознаменовано 15 ноября, — в обзоре Sputnik.

Что произошло 15 ноября

В 1934 году в СССР провели первую телепередачу со звуковым сопровождением.

В 1956 году в Нью-Йорке прошла премьера первого фильма с участием Элвиса Пресли «Люби меня нежно».

В 1988 году первый и единственный космический полет совершил корабль «Буран»: в автоматическом режиме и без экипажа на борту.

15 ноября в РФ также отмечается Всероссийский день призывника.

Кроме того, этот день является Всемирным днем борьбы против хронической обструктивной болезни легких.

Кто родился 15 ноября

Актриса Александра Яблочкина (1866−1964).

Футболист Михаил Якушин (1910−1997).

Конструктор стрелкового оружия Игорь Стечкин (1922−2001).

Писатель-диссидент Юлий Даниэль (1925−1988).

Солистка группы «ABBA» Анни-Фрид Лингстад (1945).

Белорусский певец Анатолий Ярмоленко (1947).

Кинорежиссер Франсуа Озон (1967).

Актриса Шейлин Вудли (1991).

15 ноября в православном календаре.

Православные 15 ноября чтут память мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста, преподобного Маркиана Киринейского. Также в этот день проходит празднование Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери.

Именины

В этот день именины у Константина.

15 ноября в народном календаре

В этот день православные люди отмечают память святых Акиндина, Пигасия и семи тысяч мучеников, пострадавших за христианство в IV веке. С этого дня сушили зерно, разводя под ним огонь. На этом огне дети пекли картошку и рассказывали друг другу разные истории про духов, обитающих в деревенских постройках.

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