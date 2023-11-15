00:03 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Какой сегодня день: 15 ноября
Этот день является 319-м в григорианском календаре, до нового года остается 46 дней.
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Знаете ли вы, что 15 ноября отмечается День вторичной переработки? Главная цель праздника — привлечь внимания общественности и промышленных структур к этой теме.
О том, чем еще ознаменовано 15 ноября, — в обзоре Sputnik.
Что произошло 15 ноября
В 1934 году в СССР провели первую телепередачу со звуковым сопровождением.
В 1956 году в Нью-Йорке прошла премьера первого фильма с участием Элвиса Пресли «Люби меня нежно».
В 1988 году первый и единственный космический полет совершил корабль «Буран»: в автоматическом режиме и без экипажа на борту.
15 ноября в РФ также отмечается Всероссийский день призывника.
Кроме того, этот день является Всемирным днем борьбы против хронической обструктивной болезни легких.
Кто родился 15 ноября
Актриса Александра Яблочкина (1866−1964).
Футболист Михаил Якушин (1910−1997).
Конструктор стрелкового оружия Игорь Стечкин (1922−2001).
Писатель-диссидент Юлий Даниэль (1925−1988).
Солистка группы «ABBA» Анни-Фрид Лингстад (1945).
Белорусский певец Анатолий Ярмоленко (1947).
Кинорежиссер Франсуа Озон (1967).
Актриса Шейлин Вудли (1991).
15 ноября в православном календаре.
Православные 15 ноября чтут память мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста, преподобного Маркиана Киринейского. Также в этот день проходит празднование Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери.
Именины
В этот день именины у Константина.
15 ноября в народном календаре
В этот день православные люди отмечают память святых Акиндина, Пигасия и семи тысяч мучеников, пострадавших за христианство в IV веке. С этого дня сушили зерно, разводя под ним огонь. На этом огне дети пекли картошку и рассказывали друг другу разные истории про духов, обитающих в деревенских постройках.