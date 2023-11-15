10:59 (мск), источник: АиФ Волгоград
Иначе жить не мог. Чем мы обязаны изобретателю Иночкину?
15 ноября исполняется 120 лет со дня рождения Ивана Иночкина, создателя первой в СССР автоматической линии в машиностроении на СТЗ.
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Об Иване Иночкине говорят как об изобретателе, авторе и создателе первой в Советском Союзе автоматической линии в машиностроении. Но немногие знают, что начинал он свой путь, получив три класса образования в сельской школе. Как этот неординарный человек прошел путь от деревенского самородка до Заслуженного изобретателя РСФСР и какую премию так не получил, хотя и был к ней представлен, выяснял vlg.aif.ru.
Пешком к цели.
Родился Иван Иночкин 15 ноября 1903 года в селе Антиповка. В те годы — Саратовской губернии, в наши дни — Камышинского района Волгоградской области. Семья была многодетной, отец — простым рабочим. Он может быть и хотел дать сыну достойное образование, да не смог — погиб в годы Первой мировой войны. Потому, окончив три класса сельской школы, мальчишка сначала начал работать наравне со взрослыми в родной Антиповке, а затем, едва ему исполнилось 17 лет, устроился на рыбные промыслы в Астрахани.
В 1925 году Ивана призвали в Рабоче-крестьянскую Красную армию. Здесь обратили внимание на его любознательность, живой ум и склонность к изобретательству и направили парня в школу оружейных мастеров в Ленинград, который тогда только-только получил свое новое имя. Параллельно парень окончил рабфак, а, отслужив в армии, вернулся на родину, только не в село, а в город Камышин, где работал на лесозаводе. Но, услышав, что в Сталинграде строится новый завод, пешком прошагал больше 150 километров, чтобы начать работать на передовом по тому времени производстве. И получил первое назначение — грузчиком.
Впрочем, Иван был согласен и на это, лишь бы быть причастным к грандиозному строительству. Но едва открылся ремонтно-механический цех, стал просить, чтобы его приняли туда слесарем-гидравликом. Руководство согласилось, и с тех пор началась творческая деятельность будущего изобретателя.
Технологический прорыв.
Он постоянно что-то усовершенствовал.
«Ему, например не давало покоя, когда он видел, что квалифицированные рабочие были вынуждены тратить свое время и физические силы на переноску деталей, которые обрабатывали на семи станках, от одного к другому», — рассказывают в Антиповской сельской библиотеке, где хранят память о своем знаменитом земляке.
Сам Иночкин так обрисовал свои творческие устремления в стихах: «Сквозь толщу невежества мы пробирались, шлифуя свой ум благородным трудом».
Говорили, что на изготовление первой в истории СССР автоматической линии изобретателя натолкнула чаплинская картина «Огни большого города». К тому времени, как она была сконструирована, его уже освободили от обязанностей слесаря. Все свои силы он отдавал изобретательству и рационализаторству. Прежде разрозненные станки он с помощью технологов и рабочих выстроил в одну линию и соединил их транспортерами, по которым передвигались детали без какого бы то ни было вмешательства человека.
Это сейчас такая технология воспринимается как сама собой разумеющаяся. А тогда автоматизация процесса производства стала настоящим прорывом — линию, которая выпускала ступицы для 300 тракторов в сутки, обслуживали всего два человека вместо семи. Они загружали ее заготовками и контролировали качество обработки. Остальное делали машины.
Когда линию сдали через год в эксплуатацию, на ней за час производилось 75 деталей вместо прежних 25.
Работу — машинам.
С началом войны вместо тракторов на заводе стали выпускать продукцию, необходимую для фронта, для победы. Иван Иночкин откликнулся на этот призыв как изобретатель и создал мортиру для метания бутылок с зажигательной смесью в броню вражеских танков с расстояния 75−100 метров. Сегодня ее оценивают как предшественника современных фугасных огнеметов и подствольных гранатометов.
Когда в Сталинград пришли вражеские войска, тракторный завод сильно пострадал. После окончания битвы изобретатель, как и остальные жители города, участвовал в его восстановлении. А в 1948 году его назначили главным конструктором отдела автоматизации и механизации завода. Уже в этом качестве он продолжил работать над тем, чтобы избавлять человека от тяжелой работы, перекладывая ее на плечи машин.
Оставив работу в связи с пенсионным возрастом, Иночкин продолжал приходить на завод — уже как наставник. Его не стало в 1978 году. В честь изобретателя к 110-летию со дня рождения была выпущена почтовая карточка. На доме на улице Льговской, 14, на севере Волгограда, где жил изобретатель, разместили мемориальную табличку. Надпись на ней гласит: «В этом доме жил создатель первой в СССР комплексно-механизированной линии на Сталинградском тракторном заводе Иван Петрович Иночкин».
В числе наград, которых он удостоен — орден «Знак Почета», несколько медалей, с том числе, «За трудовую доблесть». Только вот Сталинскую премию представленный к ней в 1940 году изобретатель и стахановец не получил. По какой причине — неизвестно.