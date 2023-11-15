«Пумбы устроили дебош». Дикие кабаны рыщут по помойкам в Подмосковье

В Сети все чаще сейчас появляются видео, на которых видно, как самые настоящие дикие кабаны носятся по городским улицам. Для обитателей каменных джунглей такие встречи не в радость. Страшно. Кабан — дикий зверь все-таки. И не самый дружелюбный. Недавно, например, кабанчики нанесли визит в подмосковные Мытищи. И всех там напугали.
В Мытищах кабаны разворотили мусорные баки в поисках пропитания, а потом скрылись в лесной чаще. На видео, которое сделал кто-то из очевидцев этого безобразия, видно, как кабаны вальяжно и даже нагло переходят дорогу перед машиной, а водитель снимает лесных гостей.
В комментариях к посту с видео в соцсетях одни умиляются визиту животных. Другие же жалуются, что кабаны насвинячили, перерыли клумбы и разворотили мусорные баки.
«Вот это пумбы устроили дебош», — шутит один из пользователей.
Другой напоминает, что в районе, который попал на видео, иногда замечали лосей и прочую лесную живность. Да и кабаны здесь, по словам местных жителей, не такая уж и редкость. Каждый год по осени захаживают.
«Ареал обитания кабана — вся Центральная Россия и юг России. Это самое распространенное крупное животное. Что касается Москвы, у нас были года, когда внутри МКАД даже жили кабаны. Их регулярно замечают в Битцевском лесу, недалеко от Рублевского шоссе они приходили перекопать клумбы. В Новой Москве тоже приличное количество кабана, мы их отслеживаем по фотоловушкам. Так что в Мытищах ничего удивительного не было», — рассказал aif.ru начальник отдела сохранения биоразнообразия Департамента природопользования города Москвы Сергей Бурмистров.
Эксперт добавил, что осенью кабаны стремятся набрать побольше жира к предстоящей зиме. Порыться в мусорных баках для них — самый простой способ поправиться. К тому же дачники в пригородных СНТ выбрасывают свой испорченный урожай. Что привлекает кабанов, которые ищут, чем поживиться.
«Иногда люди по канавам и яблоки выбрасывают. Всем этим кабаны охотно лакомятся. Людей они не боятся, гона у них сейчас нет, то есть они не агрессивны. Их ареал обитания — это наш ареал», — добавил Сергей Бурмистров и напомнил, что диких животных подкармливать нельзя. Ведь они обязательно вернутся за добавкой. В целом кабаны не агрессивны, атаковать человека они могут в период гона или если самка чувствует угрозу для своего потомства. Если человек встретил кабана в городе, лучше всего скрыться за машиной или деревом. Лишившись зрительного контакта, животное потеряет интерес и уйдет.