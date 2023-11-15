03:39 (мск), источник: Комсомольская правда
Полицейские Владивостока «поймали» больше полутонны икры без документов
За время операции «Путина — 2023» полиция краевой столицы пресекла 40 случаев незаконной торговли рыбой.
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Больше полтонны лососевой икры и 50 килограммов крабовых лап без документов изъяли полицейские Владивостока за время проведения операции «Путина — 2023». На нарушителей составили 40 протоколов, сообщила пресс-служба УМВД Приморского края. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Во время проведения операции полицейские проводят рейды по продовольственным рынкам столицы Приморья и примыкающим к городу трассам краевого и федерального значения, на обочинах которых местные жители и коммерсанты продают рыбную продукцию проезжающим автомобилистам.
В этот период правоохранители получили и отработали 40 сигналов о продаже таких продуктов без ветеринарно-сопроводительных документов, которые подтверждают законность их происхождения и качество. Из оборота полицейские изъяли больше 500 килограммов красной икры, 50 килограммов конечностей краба и 200 метров браконьерских сетей.
На нарушителей составили протоколы за незаконную продажу продукции, свободный оборот которой ограничен или запрещен и за ведение предпринимательской деятельности без регистрации.
Полиция также напоминает, что вылов водных биологических ресурсов во время нереста и на путях миграции может привести к уголовной ответственности и обернуться наказанием от штрафа до полумиллиона рублей до лишения свободы на срок до двух лет.