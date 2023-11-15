03:30 (мск), источник: Комсомольская правда
Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 15 ноября
Наталья Пасика из Хабаровска уехала в госпиталь Донбасса в третий раз.
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Известная уже на всю страну 72-летняя Наталья Пасика из Хабаровска снова уехала на фронт. Там она будет помогать раненым в госпитале. Сначала Баба Наташа разберется со своими делами в Анапе, а потом сразу отправится в медучреждение. Ее самолет взмыл в небо из хабаровского аэропорта еще 31 октября.
Между тем до Нового года остается чуть больше месяца, и многие начинают к нему готовиться. Дети из Хабаровского края могут написать письмо Дедушке Морозу. Настоящему, из Великого Устюга. Традиционно доставкой детских посланий занимается «Почта России», и сделать это можно из любого отделения. Главное, чтобы была марка и правильный адрес.
В Хабаровске приговора суда ждут двое студентов. Парни захотели легких денег и пошли на преступление — стали работать на мошенников. Ущерб жертвам причинили немалый — 1,7 миллиона рублей. К слову, они четверокурсники престижного вуза, и скоро им бы получать диплом. Правда, теперь выпуск придется отложить на неопределенный срок.