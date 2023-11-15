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03:20 (мск), источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае пройдет автомобильный крестный ход

Традиционно он соединит две епархии.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае с 18 по 19 ноября состоится традиционный крестный ход. Он проводится в регионе с 2011 года. Пройдет мероприятие на автомобиле с иконой Богородицы «Смоленская» и соединит Хабаровскую и Ванинскую епархии. В этом году его посвятили прославлению новомучеников хабаровской земли — священников Леонида Серебренникова и Филиппа Распопова.

— Я тогда служил в Никольском храме города Вяземский, к нам в храм пришла женщина, оказалось, что ее сын погиб в автокатастрофе. Она сказала: «Почему вы особо не молитесь за тех, кто в дороге, кто в пути?» С тех пор мы стали проводить автомобильный крестный ход. И, по данным ГИБДД, аварийность на этом участке федеральной трассы снизилась в три раза, — вспомнил о том, как пришла идея, иерей Георгий Ибрагимов.

День тоже выбрали неслучайно: третье воскресенье ноября посвящено всем, кто погиб в ДТП.

Крестный ход начнется с молебна в храме в честь иконы Божией Матери в восемь часов утра, потом он отправится с мощами святых по маршруту Хабаровск — Сосновка — Корфовский — Переяславка — Хор — Вяземский — Лермонтовка — Бикин — Хабаровск.

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