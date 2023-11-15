03:16 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Хабаровчане поедут праздновать Новый год в Таиланд и на Мальдивы
Заграничный отдых остаётся популярным несмотря на высокие цены.
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Хабаровские туроператоры отмечают повышенный спрос на новогодние туры даже несмотря на возросшие из-за высокого курса доллара цены. Как рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» представитель Дальневосточной региональной ассоциации туризма Валентина Асеева, как и в прошлые годы в топе направлений, которые выбирают жители столицы региона, находится Таиланд. Привлекает людей не только тёплое море, но и логистическая доступность, что на сегодняшний день — редкость.
— В настоящее время у нас нет большого географического выбора полётов по миру, в виду известных всем обстоятельств. В этой связи Таиланд выглядит особенно привлекательным, даже с учётом повысившейся из-за курса валют цены на туры. Королевство у нас сейчас на первом месте по популярности на новогодние праздники. Это направление обслуживает три перевозчика — есть билеты на Пхукет и Бангкок, — сказала в беседе с нашим корреспондентом Асеева.
Традиционной популярностью также пользуются новогодние туры во Вьетнам, правда выбирают их в основном те, кто готов потратиться. Данное направление проигрывает Таиланду в первую очередь за счёт дороговизны транзита, так как прямых рейсов между нашими странами нет из-за санкций. Добраться туда в период новогодних праздников можно через Китай — логистика организована через Пекин или Харбин. В этом случае только перелёт обойдётся в сумму порядка 130 тысяч рублей, а итоговый ценник за отдых на одного человека может легко выйти в 230−240 тысяч.
Наиболее доступными новогодним направлениям в этом году являются китайские Хайхэ, Тунцзян и Хуньчунь. Да, это не самые тёплые регионы, но и там можно неплохо провести праздники. В том же самом Хайхэ за четыре ночи на двоих агентства предлагают за 35 тысяч рублей, без учёта трансфера из Хабаровска до Благовещенска. Также популярны туры в китайский Харбин, где в период новогодних праздников проходит знаменитый международный фестиваль снега и льда. Кроме того, в этом году администрация города пообещала провести новогодний гала-ужин для туристов, с участием российских звёзд эстрады.
— Из Хабаровска в Харбин можно добраться как прямым рейсом, так и через Суйфэньхэ. Во втором случае тур обойдётся значительно дешевле за счёт транспортных расходов. Да, такая логистика не для каждого, но если человек хочет сэкономить, то предложение для него существует. Так, тур через Суйфэньхэ обойдётся вкруг 25−45 тысяч рублей в зависимости от выбранной гостиницы. Если же выбирать прямой маршрут, то только билеты выйдут в 45−50 тысяч, — отметила собеседница.
Также сохраняется спрос на новогодние туры в Турцию, даже несмотря на холодный сезон. Конечно, всегда найдутся экстремалы готовые искупаться в не самом тёплом море, но операторы всё-таки делают упор на экскурсионные программы. При этом цены остаются крайне гуманными. Например, провести десять дней новогодних праздников со всеми плюсами системы «всё включено» в Турции на человека обойдётся порядка 90 тысяч рублей.
Если говорить про самые дорогие направления, то в нынешнем зимнем сезоне это Мальдивские острова, добираться до которых придётся через Москву. Такой тур выйдет в сумму порядка 280 тысяч рублей на человека. В числе элитных предложений также Куба со средними ценами за отдых порядка 200 тысяч рублей и Египет.