03:13 (мск), источник: Сибирское агентство новостей
В Красноярске 15 ноября ожидается порывистый ветер до 18 м/с
Жителям региона рекомендуется быть осторожными и беречь себя.
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Сильный ветер ожидается в Красноярске в среду. По данным Среднесибирского УГМС, 15 ноября в центральных районах Красноярска ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 15−18 м/с. Также на дорогах прогнозируется гололедица.
Жителям региона рекомендуется быть осторожными и беречь себя от возможных последствий сильного ветра. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, можно позвонить по единому телефону вызова экстренных оперативных служб — 112.