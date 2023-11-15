06:26 (мск), источник: Комсомольская правда
Очнулась перед входом в банк: в Приморье женщина едва не отдала мошенникам 450 тысяч рублей
Жительницу Уссурийска припугнули участием в терроризме и попытались обмануть на 450 тысяч рублей.
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На какие только уловки не идут мошенники, а их схемы все сложнее и хитрее. Отработать новую тактику обмана злоумышленники решили на жительнице Уссурийска. И у них почти получилось. Слушая их «сладкие» речи, женщина дошла до банка и уже собиралась взять кредит, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Жертва мошенников поделилась своей историей в социальных сетях. По ее словам, ей сначала пришло странное сообщение от директора школы, в которой она работает. Он предупреждал, о звонке от некоего Соколова, который контролирует работу их учебного учреждения. Затем последовали звонки то от «сотрудников» банка, то от «следователей».
«Вот такие теперь ловкие мошенники. С утра держали на крючке, доведя до порога банка, где я должна была взять кредит на 450 тысяч рублей. От моего имени, якобы, было подано заявление на кредит. “Доблестных работников” банка смутило, что деньги ушли бы на счет жителя Харькова. Так по ушам ездили: и со следователем соединяли, и с ФСБ. “Вы же не хотите стать фигурантом за пособничество терроризму?!”. Очнулась перед входом в банк. Сообразила, что надо отключаться. И тут на меня посыпались трехэтажные маты. Люди, не попадайтесь! Убеждают так, что не поверить практически невозможно».
Многие приморцы откликнулись на эту историю. Люди пишут, что им тоже поступали звонки, якобы с ними должен связаться некий Соколов, и это очень важно. Но большинство просто сбрасывали трубки. Неизвестно, успел ли пострадать кто-то от этих аферистов. Женщина в полицию писать заявление не стала, так как ничего не украли, зато предупредила всех о новой схеме мошенничества.