04:24 (мск), источник: Комсомольская правда
Товары приедут быстрее: Приморье и Китай связал регулярный почтово-багажный поезд
Запуск почтовых вагонов из Хуньчуня в Уссурийск на треть снизит стоимость перевозок.
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Китайский город Хуньчунь и приморский Уссурийск связал регулярный почтовый поезд. Он станет альтернативой существующим авиационным и автомобильным грузоперевозкам, что позволит на треть снизить цену доставки и сократить ее время, сообщила пресс-служба Почты России. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Железнодорожный состав будет курсировать между городами три раза в неделю. Это благоприятно скажется на скорости доставки корреспонденции и товаров, которые активно заказывают россияне в соседней стране посредством почты. По словам почтальонов, товары из Китая жителям Дальнего Востока и Сибири теперь будут приезжать на пять — семь дней быстрее.
Положительно скажется запуск состава и на стоимость и стабильности доставки.
«Запуск регулярных почтовых железнодорожных сообщений между Россией и Китаем позволит повысить скорость доставки и стабильность перевозок в течение года независимо от сезона, а также сократит стоимость доставки товаров на 30% по сравнению с доставкой автотранспортом», — рассказал руководитель Дирекции по развитию железнодорожных и контейнерных перевозок Почты России Юрий Юрьев.
Первый регулярный почтово-багажный поезд уже прибыл из Хуньчуня в Уссурийск, он доставил 13 тысяч посылок весом более девяти тонн, которые отправили в магистральный сортировочный центр во Владивостоке.