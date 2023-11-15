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04:53 (мск), источник: МК.RU Красноярск

В Роспотребнадзоре назвали продукты, вызывающие чувство голода

Список продуктов был опубликован в телеграм-канале красноярского Роспотребнадзора.

Источник: Freepik

Специалисты ведомства назвали продукты, после употребления которых не только нет чувства насыщения, но и появляется голод.

Дело может быть в кислых и острых продуктах, например, яблоки, лимоны, маринованные огурцы или квашеная капуста раздражают слизистую желудка, усиливая выработку желудочного сока. Поэтому после перекуса хочется есть еще больше.

Также на это влияют соусы и специи. Все пряности, как, например, горчица, хрен, базилик, усиливают аппетит.

Не помогут справиться с голодом и сладости, различные шоколадные батончики. Насыщение от них быстро приходят из-за резкого повышения уровня глюкозы в крови. Но вскоре она быстро понизится и вам снова захочется есть.

Повторный голод может появляться из-за фруктовых соков. Они ускоряют обмен веществ, а также в них содержится глюкоза.

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