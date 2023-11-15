04:15 (мск), источник: Комсомольская правда
За деньги — да: от жителей Владивостока потребовали плату за то, чтобы погреться
Людям, ждущим автобус, слишком настойчиво предлагают купить чай и кофе на остановках Владивостока.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Люди не смогли согреться в павильоне «умной» остановки прямо на центральной площади Владивостока, по крайней мере — не купив какой-нибудь напиток в небольшом ларечке. Почему местных жителей буквально выгоняли взашей из единственно теплого помещения на улице — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Очевидцы сообщают, что стоит только зайти в саму остановку, как продавец обустроенной внутри торговой точки сразу же предлагает взять согревающие напитки или небольшой перекус. В случае отказа сотрудник просит покинуть помещение, аргументируя это некими правилами заведения — пишут новые медиа. При этом одна из администраторов мини-кафе заявила, что работники поддерживают чистоту остановки, а также следят за порядком на подконтрольной им территории, поэтому за такие услуги должны вознаграждать рублем — видеозапись с ее высказыванием уже «завирусилась» в социальных сетях. Стоит отметить, возмущения поддержали не все. Часть пользователей в интернете отметили, что часто заходят в теплые павильоны — и покупок никто не требует.
Следует уточнить, что павильоны являются муниципальной собственностью и сдаются предпринимателям в аренду: администрация города заключает с ними договор. Одно из условий контракта гласит, что для реализации своей продукции в выбранном месте бизнесмен должен поддерживать его чистоту.
Напомним, что сам по себе проект «народного общепита» возымел определенный успех и завоевал любовь у многих горожан. Ожидать общественный транспорт действительно стало комфортнее: внутри есть кондиционер, отопление, розетки для зарядки мобильных устройств и другие полезные вещи.