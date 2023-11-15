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07:00 (мск), источник: "Российская газета"

Вильфанд: Красноярский край и Якутию ожидают редкие температурные аномалии

В ближайшие дни практически на всей территории России прогнозируются температуры выше нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +5° 0 м/с 70% 768 мм рт. ст. +13°
Источник: Агентство «Москва»

По его словам, положительные аномалии будут почти на всей территории страны. «Но есть регионы, где аномалии просто редчайшие — это Красноярский край и Якутия», — цитирует ТАСС ученого. Здесь в ближайшие дни температура воздуха будет на 16−20 градусов выше климатической нормы.

Так, в Туруханском районе Красноярского края, например, днем будет около 0 градусов, а в Якутске средняя температура с 15 по 19 ноября ночью будет −17…-20 градусов, а днем до −8…-12. Это невероятное тепло для этих регионов в ноябре, подчеркнул метеоролог.

Вильфанд добавил, что в регионах Урала и юга Западной Сибири в ближайшие три дня температура на 8−12 градусов выше нормы.

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