Вильфанд: Красноярский край и Якутию ожидают редкие температурные аномалии

По его словам, положительные аномалии будут почти на всей территории страны. «Но есть регионы, где аномалии просто редчайшие — это Красноярский край и Якутия», — цитирует ТАСС ученого. Здесь в ближайшие дни температура воздуха будет на 16−20 градусов выше климатической нормы.
Так, в Туруханском районе Красноярского края, например, днем будет около 0 градусов, а в Якутске средняя температура с 15 по 19 ноября ночью будет −17…-20 градусов, а днем до −8…-12. Это невероятное тепло для этих регионов в ноябре, подчеркнул метеоролог.
Вильфанд добавил, что в регионах Урала и юга Западной Сибири в ближайшие три дня температура на 8−12 градусов выше нормы.