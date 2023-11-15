Приморье прощается с полковником Павлом Ушаковым

Некролог, опубликованный в связи с его уходом, выражает искренние соболезнования его родным и близким со словами поддержки и утешения.
В сообщении говорится, что Павел Викторович Ушаков оставил неизгладимый след в уголовно-исполнительной системе, вкладывая свои силы в укрепление правопорядка и развитие этой важной области. Свою службу он начал более 25 лет назад, стартовав с должности младшего инспектора следственного изолятора. Благодаря его трудолюбию и преданности, он продвигался по служебной лестнице и в итоге стал первым заместителем начальника ГУФСИН по Приморскому краю. В разные периоды времени он возглавлял СИЗО-3 и ИК-33, успешно управляя этими учреждениями и обеспечивая безопасность и порядок.
Павел Викторович был руководителем с яркой волей и целеустремленностью, всегда полон планов и идей. Он был постоянно в движении, стремясь к новым высотам и достижениям. Под его руководством установилось эффективное взаимодействие с правоохранительными органами и силовыми структурами, что привело к успешным операциям по пресечению преступной деятельности как в учреждениях уголовно-исполнительной системы, так и в Приморском крае в целом.
Редакция «АиФ-Приморье» приносит искренние соболезнования родным и близким Павла Ушакова.