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07:05 (мск), источник: Комсомольская правда

К 2030 году межвузовский кампус в Хабаровске вместит 30 тысяч студентов

Проект направлен на создание общего образовательного пространства.

Источник: Правительство Хабаровского края

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев представил на выставке «Россия» на ВДНХ 14 ноября ряд ключевых достижений региона. В числе выдающихся результатов были отмечены производство истребителей Су-35С и Су-57 на авиазаводе в Комсомольске. Губернатор подчеркнул важность развития боевой авиации, особенно в контексте модернизации Вооруженных Сил России.

Михаил Дегтярев также подчеркнул успешную защиту мастер-планов Хабаровска и Комсомольска, которые были представлены президенту в сентябре 2023 года.

— Важным аспектом является интеграция местных вузов и создание общего образовательного пространства на основе современного межвузовского кампуса. Он будет вмещать 30 тысяч студентов, способствовать эффективному обучению и сотрудничеству с бизнесом, — сказал Михаил Дегтярев.

Губернатор также подчеркнул важность инфраструктурных проектов, таких как строительство Тихоокеанской железной дороги в Тугуро-Чумиканском районе. Этот проект, оцененный в 134 миллиарда рублей, будет обеспечивать прямой выход на рынки АТР, используя ресурсы Якутии и севера Хабаровского края.

Особое внимание было уделено созданию Малмыжского ГОКа на территории Нанайского и Амурского районов. Здесь планируется добыча 2,4 миллиона тонн руды, включая 8,3 миллиона тонн меди и 347 тонн золота, с участием 2,5 тысячи работников.

Немаловажную роль в развитии региона играет культура. В крае проводятся крупные фестивали, такие как «Амурские волны», «Арсеньев-Live» и «Рок над Амуром».

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