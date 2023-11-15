04:43 (мск), источник: AmurMedia.ru
По бабушкиному паспорту оформила кредит жительница Хабаровского края
Когда деньги поступили, женщина по своему усмотрению распорядилась деньгами.
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В Николаевске-на-Амуре осуждена местная жительница за хищение денежных средств, используя паспортные данные своей бабушки, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.
Николаевский-на-Амуре городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летней местной жительницы. Она признана виновной по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
В суде установлено, что девушка взяла паспорт своей бабушки и оформила на её имя заявку в микрофинансовую организацию для получения займа в размере 5 тысяч рублей, не сообщая об этом родственнице.
Суд назначил виновной наказание в виде ограничения свободы сроком на 8 месяцев.
Приговор в законную силу не вступил.
Государственное обвинение поддержано Николаевской-на-Амуре городской прокуратурой.