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Палестино-израильский конфликт
04:43 (мск), источник: AmurMedia.ru

По бабушкиному паспорту оформила кредит жительница Хабаровского края

Когда деньги поступили, женщина по своему усмотрению распорядилась деньгами.

Источник: Freepik

В Николаевске-на-Амуре осуждена местная жительница за хищение денежных средств, используя паспортные данные своей бабушки, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.

Николаевский-на-Амуре городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летней местной жительницы. Она признана виновной по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В суде установлено, что девушка взяла паспорт своей бабушки и оформила на её имя заявку в микрофинансовую организацию для получения займа в размере 5 тысяч рублей, не сообщая об этом родственнице.

Когда деньги поступили на банковскую карту бабушки, обвиняемая через личный кабинет перевела их на счет своего мужа. Денежными средствами распорядилась по своему усмотрению.

Суд назначил виновной наказание в виде ограничения свободы сроком на 8 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.

Государственное обвинение поддержано Николаевской-на-Амуре городской прокуратурой.

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