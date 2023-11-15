04:56 (мск), источник: МК.RU Красноярск
В Красноярском крае ограничили движение автобусов на 5 дорогах из-за гололедицы
Об этом рассказали в региональном МЧС.
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Об этом рассказали в региональном МЧС.
На территории региона сильные перепады температур, из-за которых образуется гололедица. В связи с этим было ограничено движение для пассажирского транспорта (автобусов) по таким дорогам: «Богучаны — Абан», «Богучаны — Кодинск», «Богучаны — Манзя», «Богучаны — Гремучий», «Красногорьевский — Шиверский».
Маршруты по этим направлениям будут отменены до улучшения погодных условий. Водителей автомобилей просят быть осторожнее на этих участках.