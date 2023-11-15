07:38 (мск), источник: МК.RU Омск
Магнитные бури в Омске продлятся почти всю следующую неделю
На следующей неделе Землю накроет продолжительная магнитная буря.
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По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, начнётся она в среду, 22 ноября.
В этот день, а также 24 и 25 ноября этого года, будут бушевать бури класса G1 (слабая). А 23 и 26 ноября будет наблюдаться возмущённая магнитосфера.
В этот период метозависимые люди могут испытывать беспричинную тревогу, также у них может наблюдаться бессонница, головные боли.
Ранее мы писали, в Омске был побит почти столетний погодный рекорд. 8 ноября 2023 года была зафиксирована самая высокая температура воздуха за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд был установлен в 1929 году.