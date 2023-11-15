07:37 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
В Башкирии ожидаются дожди со снегом
Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в Башкирии в ближайшие дни.
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Сегодня, 15 ноября, в республике ожидаются небольшие дожди, местами со снегом. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура днем составит 0,+5°.
Завтра, 16 ноября, в Башкирии прогнозируется небольшой снег с дождем, днем местами до умеренного. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью и днем −2,+3°.