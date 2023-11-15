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Палестино-израильский конфликт
07:37 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии ожидаются дожди со снегом

Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в Башкирии в ближайшие дни.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +5° 0 м/с 70% 768 мм рт. ст. +13°
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Сегодня, 15 ноября, в республике ожидаются небольшие дожди, местами со снегом. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура днем составит 0,+5°.

Завтра, 16 ноября, в Башкирии прогнозируется небольшой снег с дождем, днем местами до умеренного. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью и днем −2,+3°.

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