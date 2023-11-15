05:41 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Соседи заблокировали старушке выход из дома в ограду в Иркутской области
Между сторонами случился конфликт из-за земли.
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Соседи установили забор и тем самым заблокировали старушке выход из собственного дома в ограду в Приангарье. Разрешить ситуацию удалось после вмешательства судебных приставов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУФССП по Иркутской области.
У пожилой женщины произошел конфликт с соседями. Стороны не могли поделить между собой землю, и соседи оформили небольшой участок на себя. Впоследствии там возвели забор, который мешал бабушке выйти из дома в ограду. Добиваться справедливости пришлось в суде. Фемида встала на сторону старушки.
«В рамках исполнительного производства судебный пристав вручил гражданам требование о сносе забора в установленные сроки. Однако ничего не
изменилось. Тогда было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора», — уточнили в пресс-службе.
После принудительной меры соседи снесли забор. В настоящий момент пенсионерка может спокойно выходить из дома.