14:05 (мск), источник: Om1.ru
Омичке вернули ребёнка, которого отдали под опеку в цыганскую семью
У родителей девочки были ограничения в родительских правах.
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9-летнюю омичку, которую почти год назад изъяли из родной семьи и передали под опеку в Алтайский край, наконец, вернули родной маме. Об этом сообщила в своих соцсетях правозащитница Алеся Григорьева. По её словам, с родных родителей девочки сняты ограничения в правах.
Напомним, девочку изъяли из семьи после ссоры её родителей. Мать ушла из дома, а отец, ветеран Чеченской войны, выпил и лёг спать. Девочка ушла ночевать к соседке. Утром женщина не смогла связаться с мамой и отдала ребёнка органам опеки.
На время судебных разбирательств девочку под опеку пытались забрать тётя и бабушка. Но не успели. Школьница вскоре уехала из Омска в Алтайский край, где воспитывалась в цыганской семье.
После вмешательства общественников ребёнка всё же вернули в Омск и передали под опеку родной тёте. А накануне девочка смогла вернуться в свою собственную семью.