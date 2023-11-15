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Палестино-израильский конфликт
14:05 (мск), источник: Om1.ru

Омичке вернули ребёнка, которого отдали под опеку в цыганскую семью

У родителей девочки были ограничения в родительских правах.

Источник: Om1.ru

9-летнюю омичку, которую почти год назад изъяли из родной семьи и передали под опеку в Алтайский край, наконец, вернули родной маме. Об этом сообщила в своих соцсетях правозащитница Алеся Григорьева. По её словам, с родных родителей девочки сняты ограничения в правах.

Напомним, девочку изъяли из семьи после ссоры её родителей. Мать ушла из дома, а отец, ветеран Чеченской войны, выпил и лёг спать. Девочка ушла ночевать к соседке. Утром женщина не смогла связаться с мамой и отдала ребёнка органам опеки.

На время судебных разбирательств девочку под опеку пытались забрать тётя и бабушка. Но не успели. Школьница вскоре уехала из Омска в Алтайский край, где воспитывалась в цыганской семье.

После вмешательства общественников ребёнка всё же вернули в Омск и передали под опеку родной тёте. А накануне девочка смогла вернуться в свою собственную семью.

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