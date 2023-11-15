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05:30 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Умер знаменитый кузбасский кардиохирург и академик РАМН Леонид Барабаш

Ему было 82 года.

Как сообщает правительство Кузбасса, накануне в возрасте 82 лет скончался кардиохирург, заслуженный врач РФ, академик РАМН, главный научный сотрудник Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний Леонид Барабаш.

«Человек горел своим делом. Этим летом Леонид Семёнович с энтузиазмом рассказывал нам о последних фундаментальных научных разработках, которыми занимался, — создании биопротезов клапанов сердца и сосудов, а мы поражались масштабности этой работы», — пишет мэр Кемерова Дмитрий Анисимов.

С 1978 года по руководством Леонида Барабаша создавали новые модели биопротезов для сердечно-сосудистой хирургии, благодаря чему в Кемерове открыли первое в стране предприятие по производству биопротезов клапанов сердца и сосудов.

Леонид Семёнович был инициатором создания благотворительного фонд «Детское сердце», он основал НИИ КМССЗ и Кемеровский кардиологический диспансер в 1990 году, который назвали в его честь спустя 26 лет.

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