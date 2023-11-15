07:13 (мск), источник: AmurMedia.ru
Мечты детей из Хабаровского края исполнит «Елка желаний»
Поучаствовать в акции можно с сегодняшнего дня, подав заявку через официальный сайт: елкажеланий.рф.
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В преддверии новогодних праздников проект «Мечтай со мной» запускает традиционную благотворительную акцию «Ёлка желаний». Ее главная цель — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям и пожилым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Поучаствовать в акции уже можно с сегодняшнего дня, подав заявку через официальный сайт: елкажеланий.рф. Заявки будут принимать до 28 февраля 2024 года, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Как отметили в комитете по делам молодежи, граждане, которые хотят совершить добрый поступок, могут найти тех, кто нуждается в помощи и исполнить их новогодние желания. С прошлого года акция расширила категории участников, включив в перечень детей с новых территорий (Донецкой и Луганской Народных республик, Запорожской и Херсонской областей), а также детей из семей, члены которых участвуют в СВО.
— Акция реализуется на всей территории нашей страны и объединяет тысячи людей, готовых совершать добрые дела. С каждым годом это доброе мероприятие становится все более масштабным. За 5 лет исполнено более 106 тысяч детских желаний. Традиционно к акции ежегодно присоединяется президент РФ Владимир Путин. Она была поддержана и губернатором Михаилом Дегтяревым в Хабаровском крае. Ежегодно желания участников акции исполняют тысячи неравнодушных граждан: представители государственных учреждений, коммерческих организаций, частные лица — у всех есть возможность подарить радость и волшебство тем, кто особенно сильно нуждается в помощи, — добавили в комитете по делам молодежи.
В прошлый раз от жителей Хабаровского края поступило 39 заявок, все они были выполнены. К желаниям, которые могут быть исполнены, относятся развивающие материалы и книги; товары для хобби; музыкальные инструменты; спортивный инвентарь и экипировку; детские и развивающие игрушки; одежду и наряды (костюмы); цифровую электронику и нематериальные: роль (например, «я хочу стать машинистом поезда»); поездка (например, «я хочу побывать в Москве»); цель (например, «я мечтаю побывать на новогоднем шоу»); встреча (например, «я мечтаю встретиться с кумиром»).
Поддержать акцию можно в качестве исполнителя, партнёра-исполнителя, спонсора или волонтёра. В прошлый раз благотворители предоставили более 6 тысяч сладких подарков. Их передали детям из малоимущих семей.
Напомним, традиционная акция «Елка желаний» является флагманской в линейке всероссийских мероприятий «Новый год в каждый дом». Ее организатором выступает благотворительный проект «Мечтай со мной» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Присоединиться к акции и узнать подробности можно на сайте ёлкажеланий.рф.