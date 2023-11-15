11:42 (мск), источник: АиФ Омск
В Омске по инициативе Хоценко намерены создать Центр настольного тенниса
Губернатор обсудил этот вопрос с с руководителем Федерации настольного тенниса.
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В рамках рабочей поездки в Москву губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с руководителем Федерации настольного тенниса Александром Бабаковым.
Выяснилось, что одной из обсуждаемых тем стал вопрос создания современного Центра настольного тенниса в Омске.
В настоящее время глава региона уже дал поручение министерству спорта подыскать подходящую площадку для размещения будущего зала.
«К этому виду спорта у нашей молодежи есть большой интерес, который будем поддерживать и развивать. Центр планируется построить на внебюджетные средства», — отметил Хоценко.