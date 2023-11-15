05:43 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Кузбасс приехал первый в мире Театр мимики и жестов с глухими актёрами
Постановки московских артистов посетили 400 жителей муниципалитетов северной агломерации.
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В Кузбасс приехал первый в мире и России Театр мимики и жестов, в котором играют профессиональные глухие актёры. Властей попросили организовать гастроли активисты регионального общества глухих.
Переговоры шли год из-за плотного гастрольного графика артистов. В итоге 400 кемеровчан увидели взрослый и детский спектакли, а ещё 400 новокузнечан увидят его сегодня, 15 ноября, на сцене Новокузнецкого театра кукол «Сказ». Это стало подарком к 80-летию Всероссийского общества глухих.
Спектакли основаны на пластике, элементах пантомимы, музыки и танца. Происходящее на сцене синхронно озвучивают профессиональные дикторы.
Также мы писали, что в Кузбассе стартовал всероссийский фестиваль «Музыкальное сердце театра».