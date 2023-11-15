Мокрый снег и перепады температур придут в Свердловскую область

«В среду через территорию Свердловской области пройдет волновой циклон. Наиболее значительные осадки придутся на юг и восток области. Екатеринбург окажется немного западнее от зоны основных осадков», — написал Пулин в своем telegram-канале.
Ожидается, что самый интенсивный снегопад пройдет вдоль линии Озерск — Камышлов — Тавда. К середине дня, по прогнозу синоптика, здесь выпадет до 17 мм осадков. Утром толщина снежного покрова может составить 3−6 см. В следующие дни плюсовые температуры сменятся резким похолоданием до −9 градусов.