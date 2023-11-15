Главное
Палестино-израильский конфликт
08:58 (мск), источник: ЕАН

Мокрый снег и перепады температур придут в Свердловскую область

Мокрый снег накроет Свердловскую область 15 ноября. Как рассказал екатеринбургский синоптик Алексей Пулин, в этот день температура воздуха успеет смениться с −3 до +4 градусов.

Сейчас в Монтгомери: Монтгомери: +13° 3 м/с 88% 762 мм рт. ст. +14°

«В среду через территорию Свердловской области пройдет волновой циклон. Наиболее значительные осадки придутся на юг и восток области. Екатеринбург окажется немного западнее от зоны основных осадков», — написал Пулин в своем telegram-канале.

Ожидается, что самый интенсивный снегопад пройдет вдоль линии Озерск — Камышлов — Тавда. К середине дня, по прогнозу синоптика, здесь выпадет до 17 мм осадков. Утром толщина снежного покрова может составить 3−6 см. В следующие дни плюсовые температуры сменятся резким похолоданием до −9 градусов.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Как Куйвашев: «политический»
Свердловская область завершает год с
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта