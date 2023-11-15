В Ялте откроют филиал крупного вуза со столетней историей

Вуз, основанный в 1917 году, год назад пришлось спешно эвакуировать в разные города Крыма и Херсонской области.
«Сейчас вопрос открытия в Ялте филиала нашего университета рассматривается главой администрации Яниной Павленко, депутатами, нашим ректором и губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо. Спрос на наши образовательные услуги есть, потому что мы для Ялты набираем и выпускаем профессиональные кадры педагогической направленности. Педагогов сейчас в Крыму не хватает, поэтому мы эту нишу закрываем по договоренности с Ялтинским городским советом», — рассказал он.
За прошедший год преподаватели смогли обустроиться в Ялте и адаптироваться к требованиям российского законодательства в сфере образования. Коллектив удалось сохранить, подчеркнул Константин Пащенко.
«Когда нас эвакуировали из Херсона, к нам проявили огромную заботу и нежность здесь. Преподавателям дали сертификаты, мы сумели их реализовать. Нам на первоначальном этапе помогали и продуктами, и одеждой — всем. Мы были окружены заботой, ни один из преподавателей при переезде не потерял ничего. Зарплата дотируется, даются компенсационные деньги, поэтому всем хватает. Здесь из преподавателей никто не бедствует. В Украине преподаватели на порядок живут проще», — заметил искусствовед.
По каким специальностям ведется подготовка
В структуре университета на данный момент 11 факультетов, которые находятся в разных городах: Геническ, Скадовск, Ялта, другие города Крыма и Краснодарского края. Занятия проводят как в режиме онлайн, так и оффлайн — где позволяют помещения.
«У нас в университете 11 факультетов. Естественный факультет, который выпускает биологов, географов, экологов. Педагогический факультет обеспечивает подготовку специалистов в области младшей школы, начальной школы. Логопедия. Дальше факультет туризма, сервиса, гостеприимства, факультет культуры и искусств, факультет физического воспитания и спорта. Физмат, факультет социальных наук и массовых коммуникаций, журналистика, история, философия. Такие направления», — перечислила декан факультета физического воспитания и спорта Маргарита Иванченко.
На каждом факультете преподается педагогика и методика для учителей начальной и средней школы.
В этом году в ХГПУ набрали более тысячи студентов
Сейчас этот Херсонский университет переживает примерно то же самое, что в 2014 году произошло со многими крымскими вузами: преподаватели изучают российские законы, программы, методики преподавания. А на Украине создали свой вариант вуза — с таким же названием, только без преподавателей и почти без студентов.
«Мы свой контингент не просто сохранили, а приумножили. Я вам дам такую справку: в так называемом Херсонском державном университете, который сейчас создали там, у них с первого по шестой курс осталось всего 1200 студентов. А у меня на первый курс только одного факультета культуры и искусств тысяча человек поступила. Это о чем-то говорит», — говорит педагог.
По словам Константина Пащенко, в Российской Федерации программа обучения рассчитана на формирование «личности со стержнем». Особенно он оценил курсы по русскому языку и литературе, изучение которых на Украине уже давно под запретом.
«Я кандидат филологических наук, и мне очень приятно, что я могу заниматься русским языком, преподавать русскую литературу, потому что, к сожалению, в последние пять лет образование на Украине убивалось. Изучали зарубежную литературу, а о русской даже разговора не было, специальности были закрыты», — констатировал он.
Херсонский государственный педагогический университет после эвакуации в полном составе сохранил все факультеты и направления подготовки. О том, с какими трудностями пришлось столкнуться вузу, РИА Новости Крым рассказала ректор университета Татьяна Томилина. Сейчас обучение в университете продолжают не только студенты, которые эвакуировались из прифронтовых регионов, но и вновь поступившие первокурсники. В вузе за год работы даже был разработан и издан свой учебник — по журналистике.
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