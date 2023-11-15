06:15 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов: «Металлург» надо вернуть в КХЛ
«Кузня» выступала в КХЛ с 2008 по 2017 год.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Двукратный чемпион Олимпийских игр по хоккею Вячеслав Фетисов сказал, что клубы вроде новокузнецкого «Металлурга», внёсших большой вклад в развитие хоккея с шайбой, надо вернуть в КХЛ. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Чемпион считает, что в Новокузнецке исторически любят хоккей, ждут большую игру и что там выросло наибольшее количество «мегазвёзд». Однако есть проблема с обновлённым стадионом. Подробности мы рассказывали в статье.
«Мы сейчас открываем академию моего имени в Новокузнецке. Местные власти ратуют за то, чтобы КХЛ вернулась. Большой бизнес там должен сделать всё для этого. А простые болельщики к этому уже готовы. И я знаю, что там будет собираться полный стадион на каждом матче КХЛ. Это справедливо по отношению к этому региону», — говорит Фетисов журналистам.
Хоккейный клуб был основан в Новокузнецке 1949 году и участвовал в чемпионате СССР по хоккею, Межнациональной хоккейной лиге и чемпионатах России разных лет. В КХЛ «Кузня» выступала с 2008 по 2017 год. В сентябре команда завершила первую серию домашних игр ВХЛ.