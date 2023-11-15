Ушел из жизни полковник внутренней службы из Омской области

Причина смерти не называется. Прощание состоится 16 ноября 2023 года в Воскресенском военном соборе с 11:00 до 12:00 по адресу: улица Партизанская, 16.
Павел Раат родился 8 января 1956 года в деревне Эстонка Седельниковского района Омской области. В 1978 был принят на должность контролера охраны СИ-2 УИТУ УВД Омского облисполкома г. Тары УВД Омской области. С 1 октября 1978 года по 13 октября 1980 года проходил обучение в Барнаульской специальной средней школе подготовки начсостава МВД СССР. В 1980 году откомандирован в распоряжение УИТУ УВД Омского облисполкома. Прошел путь от инспектора режимной части ИТК-7 УИТУ УВД Омского облисполкома до начальника ИК-7 УИН Минюста России по Омской области. В должности начальника ИК-7 УИН Минюста России по Омской области находился в период с 24 мая 2000 года 14 августа 2002 года. В 2002 году был откомандирован в распоряжение УИН Минюста России по Тюменской области, где нес службу в должности начальника оперативного отдела, а с декабря 2002 года являлся начальником ЯЦ — 34/4 УИН Минюста России по Тюменской области. В период с 2003 по 2005 годы занимал должность начальника отдела безопасности Минюста России по Омской области, а с 2005 по 2006 год — заместителя начальника УФСИН России по Сахалинской области.