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Палестино-израильский конфликт
07:19 (мск), источник: Lenta.Ru

В США смоделировали последствия удара по американским шахтам с ядерным оружием

Удар по американским шахтам с ядерным оружием может привести к уничтожению 90 процентов населения США, заявил ученый Принстонского университета Себастьян Филипп в статье для Scientific American (SA).

Источник: AP 2023

Он спрогнозировал, что целенаправленный удар по шахтам в Колорадо, Вайоминге, Небраске, Монтане и Северной Дакоте может привести к катастрофе. «Атака уничтожила бы все живое в прилегающих регионах», — смоделировал эксперт последствия.

Филипп добавил, что уничтожить шахтную пусковую установку можно одной или двумя ядерными боеголовками. «Население сопредельных штатов и наиболее густонаселенных районов Канады, а также северных регионов Мексики подверглось бы риску смертельных осадков», — указал специалист на опасность радиоактивной пыли. По его предположению, пострадает в общей сложности более 300 миллионов человек.

Ранее известный американский журналист Такер Карлсон предположил, к каким последствиям может привести конфликт на Ближнем Востоке.

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