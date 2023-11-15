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10:29 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

В Ростовской области появится самый длинный тюбинг в России

Он будет находиться в парке «Лога».

Источник: Аргументы и факты

В Ростовской области началось строительство самого длинного тюбинга в России. Он будет находиться в ландшафтно-тематическом парке «Лога» недалеко от Старой станицы в Каменском районе. Об этом сообщает журнал «Нация» со ссылкой на владельца парка Сергея Кушнаренко.

«Это будут 300-метровые санные горки с подъемником, самые большие в России. В Грозном и Калининграде они длиной по 150 метров, а у нас — 300. И взрослые, и дети смогут летом и зимой кататься», — пояснил Сергей Кушнаренко.

Парк «Лога» занимает площадь 50 гектаров. Частный парк похож на дендрарий из редких деревьев и кустарников, с необычным ландшафтом и оформлен множеством деревянных сказочных скульптур. Тюбинг — катание на надувных санках по снегу или по воде.

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