08:24 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА
Главные новости за 14 ноября
Главные новости Беларуси в период с 14 по 16 ноября.
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ВЧЕРА
Лукашенко заявил о необходимости установить единые жесткие правила игры для пассажирских автоперевозок.
«Это вопрос государственной важности». Лукашенко рассказал о вскрытии преступных схем в молочной отрасли.
Снопков рассказал, благодаря каким механизмам Беларусь наращивает объемы экспорта.
Гракун: белорусская продукция всегда будет востребована в мире, несмотря на санкции.
Минэкономики заявило об адаптации Беларуси к санкциям и успешном замещении утраченных рынков сбыта.
Минздрав скорректировал порядок выписывания рецепта врача и создания электронных рецептов.
Под Борисовом появится реабилитационный центр для детей Донбасса.
Памятник Александру Невскому торжественно открыли в Минске.
Новый сезон молодежного проекта «100 идей для Беларуси» стартовал в Минске.
СЕГОДНЯ
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему «Рынок недвижимости Беларуси: правовое регулирование и перспективы развития». Начало в 11.00.
Международная специализированная оптовая выставка-ярмарка «Продэкспо-2023» пройдет по 17 ноября в Минске. Участников и посетителей ждет насыщенная программа: конкурсы, мастер-классы, обучающие сессии, круглые столы, семинары, фестивали, бизнес-встречи и дегустации.
Республиканская выставка-конкурс детского творчества «АрхНовация-2023» будет работать по 18 ноября в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи. На выставке представят более 300 работ: живописные и графические работы, коллажи, архитектурные макеты, художественные фотографии, видеоролики. Тематика работ широка — от современной архитектуры Беларуси до архитектурных фантазий.
Выставка по итогам конкурса «Национальная премия в области изобразительного искусства» будет работать до 26 ноября в Национальном центре современных искусств Беларуси.
ЗАВТРА
Международный день, посвященный терпимости. Отмечается по призыву Генеральной Ассамблеи ООН (12 декабря 1996 года).
Международный день отказа от курения. Проводится во многих странах мира по инициативе Международного общества онкологов при поддержке Всемирной организации здравоохранения. Впервые был установлен Американским онкологическим обществом в 1977 году.
Всемирный день философии.
Всемирный день Книги рекордов Гиннесса.
115 лет назад родился Виноградов Георгий Павлович, российский певец и педагог, заслуженный артист России (1949). Репертуар включал произведения Л. Бетховена, Ф. Шуберта, Р. Шумана, П. Чайковского, русские народные песни, старинные романсы. Был первым исполнителем многих песен советских композиторов. Принимал участие в исполнении ряда опер на радио. Умер в 1980 году.
65 лет назад родился Малинин Александр Николаевич, российский певец, народный артист Российской Федерации.