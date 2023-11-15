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Палестино-израильский конфликт
08:46 (мск), источник: ИА Башинформ

В большинстве районов Башкирии выпал снег

Этой ночью в Уфе, как и во многих районах Башкирии, наблюдался снегопад.

Сейчас в Монтгомери: Монтгомери: +13° 3 м/с 88% 762 мм рт. ст. +14°
Источник: Башинформ

По прогнозам синоптиков, 15 ноября в республике ночью и утром ожидается дождь со снегом, днем — небольшой дождь со снегом. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днём составит −1, +4°.

В Башкирии в осенне-зимний период погода будет преобладать преимущественно контрастная аномальная, с чередованием тепла и холода, сообщало ранее информагентство «Башинформ».

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