08:46 (мск), источник: ИА Башинформ
В большинстве районов Башкирии выпал снег
Этой ночью в Уфе, как и во многих районах Башкирии, наблюдался снегопад.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
По прогнозам синоптиков, 15 ноября в республике ночью и утром ожидается дождь со снегом, днем — небольшой дождь со снегом. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днём составит −1, +4°.
В Башкирии в осенне-зимний период погода будет преобладать преимущественно контрастная аномальная, с чередованием тепла и холода, сообщало ранее информагентство «Башинформ».