Мокрый снег, гололед и +11°С ожидаются в Беларуси в среду

По прогнозам синоптиков, сегодня будет преобладать облачная погода. На большей части территории страны пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. В утренние часы местами будет туман, а также слабый гололед и гололедица на дорогах. Ветер переменных направлений 3−8 м/с, по юго-западу 5−10 м/с. Дневная температура воздуха составит +2…+8°С, по юго-западу воздух прогреется до +9…+11°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что туман значительно снижает видимость и затрудняет движения транспорта, а гололед повышает риск травматизма населения.
Прогноз погоды по регионам
В Минске и Могилеве столбик термометра поднимется сегодня до отметки +3…+5°C. В этих городах в среду будет преобладать облачная погода, временами будут идти осадки (дождь, возможен мокрый снег). В утренние часы будет слабый туман, на отдельных участках дорог Могилева — гололедица. Ветер переменных направлений 3−8 м/с.
В Гомеле будут схожие погодные условия: преобладание облачной погоды, временами осадки, утром слабый туман, +4…+6°C, ветер переменный 3−8 м/с.
В Гродно немного теплее — воздух прогреется до +6…+8°C. В этом областном центре также будет преобладать облачная погода, а временами прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. В утренние часы сгустится слабый туман. Ветер будет переменных направлений 3−8 м/с.
Теплее всего среди всех областных центров будет сегодня в Бресте, где дневная температура воздуха составит +8…+10°C. В остальном будут схожие погодные условия: в основном облачно, временами дождь, возможен мокрый снег, утренний слабый туман, ветер переменный 5−10 м/с.
Самая холодная погода установится сегодня в Витебске, где воздух прогреется лишь до +2…+4°C. В «столице» северного региона Беларуси в среду будет преобладание облачной погоды и пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Утром также прогнозируются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет переменных направлений 3−8 м/с.