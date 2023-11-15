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07:17 (мск), источник: АГН «Москва»

Более 90 социальных объектов ввели в эксплуатацию в Москве с начала года

Более 90 социальных объектов ввели в эксплуатацию в Москве с начала 2023 года, более половины из них — за счет внебюджетных источников. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

«С начала года в Москве ввели в эксплуатацию больше 90 социальных объектов. 62 из них — за счет внебюджетных источников. Построили 39 детских садов и 20 школ. Половину — в ТиНАО. Часть социальных объектов инвесторы возвели по программе стимулирования создания мест приложения труда. Открыли многофункциональный кластер “Ломоносов” — флагман Инновационного научно-технического центра МГУ “Воробьевы горы”. Возвели 16 объектов здравоохранения, в том числе два корпуса “Научного центра неврологии”, флагманский центр ГКБ № 15 имени Филатова, девять детских и взрослых поликлиник», — написал мэр.

Он добавил, что также были достроены 16 спортивных объектов, среди которых: многофункциональный комплекс в Некрасовке, ледовый дворец «Кристалл» в «Лужниках», центр фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясенево, два физкультурно-оздоровительных комплекса с бассейнами в районах Внуково и Крюково.

«Запустили два культурно-просветительских объекта: павильон “АТОМ” на ВДНХ и досуговый центр в районе Теплый Стан», — заключил Сергей Собянин.

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